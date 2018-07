Com Denilson, São Paulo chega na Argentina para jogo

SARANDÍ - O São Paulo já está na Argentina para o jogo contra o Arsenal, em Sarandí, que será disputado nesta quinta-feira. Com tranquilidade, o elenco desembarcou às 11h45 em Buenos Aires e agora se manterá concentrado para o decisivo confronto, válido pela quarta rodada do Grupo 3 da Copa Libertadores.

O técnico Ney Franco relacionou 20 jogadores para o confronto e a principal novidade é o volante Denilson, que foi poupado no clássico contra o Palmeiras, disputado no último domingo e válido pelo Campeonato Paulista, por causa de dores no joelho direito.

Se Denilson está de volta ao São Paulo, o time não poderá contar com o atacante Luis Fabiano e o volante Wellington, que vão cumprir suspensão automática. Além deles, o time do Morumbi não terá o atacante Negueba (lesão no ligamento cruzado do joelho direito) e os zagueiros Paulo Miranda (lesão no menisco do joelho esquerdo) e Rhodolfo (entorse no tornozelo direito).

Na semana passada, o São Paulo apenas empatou por 1 a 1 com o Arsenal, em partida disputada no Estádio do Pacaembu, e está na vice-liderança do Grupo 3 da Libertadores, com quatro pontos.

Confira a lista de relacionados do São Paulo para o jogo com o Arsenal:

Goleiros: Rogério Ceni e Denis.

Zagueiros: Lúcio, Edson Silva e Rafael Toloi.

Laterais: Douglas, Lucas Farias, Cortez e Carleto.

Volantes: Denilson, Rodrigo Caio e Fabrício.

Meias: Jadson, Cañete, Paulo Henrique Ganso e Maicon.

Atacantes: Osvaldo, Aloísio, Wallyson e Ademilson.