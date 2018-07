Com Denilson, São Paulo treina leve antes de viagem

SÃO PAULO - O São Paulo encerrou neste sábado a sua preparação para o duelo com o Coritiba, domingo, no Couto Pereira, pela 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro, com um treinamento leve. A atividade teve intensidade moderada, principalmente em razão do desgaste dos jogadores, pois o time enfrentou Botafogo, Náutico e Criciúma num intervalo de cinco dias.

Assim, o técnico Paulo Autuori comandou um trabalho físico-técnico rápido. Depois, os jogadores fizeram o tradicional rachão da véspera de partidas. Além disso, alguns atletas treinaram jogadas de bola parada.

Os jogadores do São Paulo viajam nesta tarde para Curitiba com duas novidades na lista de relacionados. O volante Denilson está recuperado de uma lesão no joelho e volta ao São Paulo após ficar afastado por 12 partidas. O zagueiro Antonio Carlos, que cumpriu suspensão automática diante do Criciúma, também segue com a delegação para o duelo com o Coritiba.

Com apenas 18 pontos, o São Paulo ocupa apenas a 18.ª colocação no Campeonato Brasileiro. Assim, precisa de uma vitória sobre o Coritiba e de uma combinação de resultados para deixar a zona de rebaixamento neste domingo.