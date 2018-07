Com dentes de ouro, Renato Chaves é apresentado no Flu

Reforço contratado pelo Fluminense para esta temporada, o zagueiro Renato Chaves foi oficialmente apresentado pelo clube como novo jogador do time neste domingo, quando concedeu sua primeira entrevista coletiva como atleta tricolor. E, como não poderia ser diferente, o jogador chamou atenção por exibir dois dentes de ouro em seu sorriso e não escapou de explicar o motivo de ter adotado o ousado visual dentário.

"Deu na minha cabeça: 'Vou colocar um dente de ouro'. E coloquei. Se der na minha cabeça de novo, eu coloco outro. Não me atrapalha em nada, pode tomar bolada numa boa. Até agora meus companheiros ainda não me apelidaram, mas sempre inventam alguma coisa por causa do dente. Vamos ver o que eles vão bolar", afirmou o defensor, com bom humor, em sua apresentação oficial.

Antes de ser apresentado, ele havia sido o último jogador a se juntar ao elenco do Fluminense nos Estados Unidos, onde a equipe disputou a Florida Cup, torneio de pré-temporada que também contou com a presença de Internacional, Corinthians e Atlético-MG entre os clubes brasileiros.

E Renato Chaves exibiu confiança ao projetar o ano do Fluminense, no qual ele chegou para compor um setor defensivo que já conta com Henrique (outro reforço que acaba de chegar), Gum, Marlon, Nogueira e Elivélton como opções do técnico Eduardo Baptista.

"A gente está se preparando bem para a temporada. Meu pensamento é em vitórias, ganhar tudo o que for possível. O Fluminense está bem servido de zagueiros. São muitos campeonatos que teremos pela frente e precisamos ter um bom elenco. A disputa em campo vai ser sadia. Quem ganha com isso é o Fluminense. É bom para nós também, dará mais motivação", enfatizou o atleta.