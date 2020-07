Com desconforto muscular, Gabriel desfalca Flamengo contra o Boavista

O Flamengo comunicou nesta quarta-feira que o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, está fora da partida contra o Boavista, às 21h30, no Maracanã, pela rodada final da Taça Rio, o primeiro turno do Campeonato Carioca. O atacante sentiu um pequeno desconforto muscular e será poupado do confronto.

O time está classificado às semifinais da Taça Rio, que vão ser disputadas no domingo. E o Flamengo trabalha com a possibilidade de aproveitá-lo no compromisso contra adversário ainda indefinido. "Com pequeno desconforto muscular, o atleta Gabriel Barbosa será poupado do jogo desta quarta-feira (01.07). Seguirá preparação visando a semifinal", publicou o clube no seu perfil no Twitter.

Gabriel é o artilheiro do Flamengo em 2020 com 11 gols marcados e também do Campeonato Carioca, com oito. E a precaução do clube em não utilizá-lo nesta quarta-feira também se dá para evitar o risco de perdê-lo para o compromisso do fim de semana por questões disciplinares, pois ele está pendurado com dois cartões amarelos.

Campeão da Taça Guanabara, o Flamengo também possui a melhor campanha do Estadual. Caso a mantenha ao fim da última rodada da Taça Rio e for campeão do segundo turno, vai faturar o Campeonato Carioca sem a necessidade de disputar uma decisão.

Sem Gabigol, o Flamengo deve contar com Pedro no comando do ataque. E entrará em campo com: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Gérson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro.

O clube também comunicou que todos os seus envolvidos na partida deram negativo para coronavírus. "Nesta quarta-feira (01.07), a delegação realizou o teste molecular no CT. Todos os 40 componentes envolvidos no jogo de hoje estão aptos a trabalhar normalmente", escreveu no Twitter.