Com desconforto muscular, Maicon desfalca o São Paulo

O São Paulo pode perder mais dois titulares para enfrentar o Figueirense, quarta-feira, às 21h45, no Orlando Scarpelli, pela quinta rodada do Brasileirão. O zagueiro Maicon e o atacante Kelvin não participaram do treino coletivo desta terça-feira e são dúvida para o duelo em Florianópolis. O zagueiro nem viaja para o Sul, enquanto Kelvin tende a permanecer no time.

"Maicon não viajará para Santa Catarina, e trabalhará em São Paulo. Já o Kelvin foi preservado, mas é provável que jogue. Vamos aguardar até a hora do jogo para definir", explicou o técnico Edgardo Bauza.

Lyanco está com amidalite e, por isso, o companheiro de Lugano na zaga titular será o contestado Lucão. Rodrigo Caio, vale lembrar, está com a seleção brasileira na Copa América Centenário. Também são desfalque, entre os titulares, o lateral-esquerdo Mena (com a seleção chilena), o volante Hudson e os atacantes Michel Bastos e Calleri.

Se Kelvin não jogar, o São Paulo enfrentará o Figueirense sem sete titulares. Além disso, três dos reservas que poderiam ser chamados (Caramelo, Carlinhos e Lyanco) estão machucados. Nesta terça, Bauza optou por escalar o lateral-direito Auro na ponta direita, no lugar do ausente Kelvin.