Com desconforto muscular, Valencia desfalca Botafogo no clássico com o Fluminense

Em informação divulgada apenas no início da noite deste domingo, o meio-campista Leo Valência ficou fora da lista de relacionados do Botafogo para o clássico desta segunda-feira contra o Fluminense, às 20 horas, no Engenhão, pelo fechamento da quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador chileno foi confirmado como desfalque por causa de uma desconforto muscular na coxa. O atleta era nome certo na escalação da equipe alvinegra, mas não poderá atuar por causa do risco de agravar o seu problema.

Para completar, Marcos Vinícius, outra opção para o meio-campo, foi outro a ficar fora dos relacionados pelo técnico Alberto Valentim, também por causa de um problema muscular. Em compensação, o atacante Rodrigo Aguirre finalmente ficou à disposição do treinador após dois meses de treinamentos para adquirir condição física, enquanto o lateral-esquerdo Moisés é outro que volta para reforçar as opções do comandante.

NO FLU

Pelo lado do Fluminense, o técnico Abel Braga comandou um atividade intensa na manhã deste domingo no fechamento da preparação da equipe para o clássico. O trabalho teve uma hora e meia de duração e também contou com um treinamento específico de finalizações e jogadas de bola parada.