Com desconforto no joelho, Jorge vira dúvida do Santos para encarar Fortaleza

O técnico argentino Jorge Sampaoli pode ter um desfalque inesperado para a partida do Santos contra o Fortaleza, nesta quinta-feira, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com a assessoria de imprensa do clube, o lateral-esquerdo Jorge sentiu um desconforto no joelho direito no treino desta terça pela manhã e passará à tarde por um exame de imagem.

Apesar de ser fechada à imprensa, que só pôde acompanhar os primeiros 10 minutos, a atividade no CT Rei Pelé contou com quase todos os jogadores do elenco do Santos. Apenas os afastados Christian Cueva e Matheus Ribeiro não estiveram em campo porque trabalham em horário diferenciado.

No treinamento desta terça-feira, Jorge fez apenas a primeira parte da atividade, antes de se queixar de um desconforto no joelho direito. O duelo contra o Fortaleza pode ser o segundo seguido que o lateral-esquerdo não disputará, de uma sequência de 13 jogos como titular. A sua ausência contra o Cruzeiro, segundo Sampaoli, foi por conta de complicações durante a semana e não devido ao conflito com o atacante Eduardo Sasha no clássico contra o São Paulo.

Antes do problema com Jorge, Sampaoli já tinha de lidar com os desfalques do zagueiro Gustavo Henrique e do atacante Marinho, que receberam o terceiro cartão amarelo no último final de semana. Luan Peres deverá ser o substituto na zaga e o paraguaio Derlis González e Tailson disputam a vaga no ataque. A lateral esquerda pode ser ocupada por Felipe Jonatan ou Diego Pituca.

Assim, uma provável escalação do Santos no Ceará tem: Everson; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres (Luiz Felipe) e Felipe Jonatan (Diego Pituca); Alison, Carlos Sánchez e Evandro; Tailson (Derlis González), Eduardo Sasha e Soteldo.

O Santos faz o seu último treinamento antes de enfrentar o Fortaleza na manhã desta quarta-feira, novamente no CT Rei Pelé. Em seguida, a delegação viaja à capital cearense.