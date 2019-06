Com descontração, Uruguai faz último treino antes da estreia na Copa América

A seleção do Uruguai treinou na manhã deste sábado, na Cidade do Galo, pela última vez antes de estrear na Copa América. O técnico Óscar Tabárez usou a atividade para fazer os ajustes finais na equipe que entra em campo contra o Equador neste domingo, às 19 horas, no Mineirão.

O treinador abriu a atividade em Belo Horizonte para a imprensa apenas nos 15 minutos iniciais. O ambiente era bom, descontraído, e os jogadores fizeram trabalhos em campo reduzido, além de atividades de baixa intensidade. Tabárez não deve escalar o time com surpresas.

A equipe que começa a partida diante dos equatorianos deve ter a seguinte formação: Muslera; Cáceres, Gimenez, Godin e Laxalt; Bentancur, Nandez, Vecino e Lodeiro; Suarez e Cavani.

O elenco uruguaio não irá ao Mineirão para fazer o reconhecimento do gramado. Somente o técnico Óscar Tabárez e o zagueiro José Giménez irão ao estádio para conceder entrevista coletiva na tarde deste sábado.

Um dos favoritos ao título da Copa América, da qual é o maior vencedor, com 15 títulos, o Uruguai realizou a maior parte da sua preparação em Montevidéu e desembarcou na capital mineira na última quinta-feira. No último amistoso antes do torneio, a seleção sul-americana derrotou o Panamá por 3 a 0.

O Uruguai integra no Grupo C da Copa América do Brasil e tem como adversários na primeira fase, além do Equador, Chile e Japão. Depois da estreia, os uruguaios encaram os japoneses no dia 20 (quinta-feira), em Porto Alegre, e fecham a participação na fase de grupos diante dos chilenos, no dia 24 (segunda-feira), no Maracanã.