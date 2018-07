Corinthians lança álbum de figurinhas com ídolos como personagens de Maurício de Sousa

Um álbum de 416 figurinhas exaltando os 106 anos de história do Corinthians foi lançado nesta sexta-feira pela Panini. O "Corinthians - o Campeão dos Campeões" é uma obra da Panini, com 64 páginas e que relembra grandes momentos do clube, além de craques do passado, do presente e conta ainda com ilustrações de Mauricio de Sousa, criador da Turma da Mônica.

O título da Libertadores, a conquista do Paulistão de 77, os seis títulos do Campeonato Brasileiro e o bicampeonato mundial são alguns dos grandes feitos lembrados, através de cromos, no álbum.

Quatro jogadores foram transformados em personagens de Maurício de Sousa. Cassinho, Ronaldinho, Netinho e Casinha, desenhos baseados em, respectivamente, no goleiro Cássio, no ex-goleiro Ronaldo, no ex-meia Neto e no ex-atacante Casagrande. Ainda foi formado um Corinthians dos sonhos com nomes como Gamarra, Domingos da Guia, Wladimir, Rincón, Marcelinho Carioca, entre outros.

A grande novidade do álbum são seis figurinhas com a tecnologia de realidade aumentada, algo que proporciona um conteúdo interativo, que pode ser visualidade através de câmera do celular.

FICHA TÉCNICA

Livro ilustrado oficial Corinthians - O Campeão dos Campeões

A história, os ídolos e mais de 100 anos de conquistas

Formato: 235 x 285mm

Páginas: 64 (sendo 6 delas em gramatura especial, com dobra)

Capa: Triplex 250g + 4 x 4 cores - metalizada

Miolo: LWC 60g + 4 x 4 cores

Preço do livro ilustrado: R$ 7,90

Preço do envelope com 5 cromos: R$ 1,25

Distribuição: SP

Lançamento: a partir de 11/11/2016

Cromos

Total: 416 cromos

Sendo 136 especiais (36 em tecido e 100 metalizados)