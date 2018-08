Com desfalque e uma dúvida, Aguirre já projeta São Paulo contra o Ceará

O técnico Diego Aguirre terá problemas para escalar o São Paulo no próximo duelo contra o Ceará, marcado para o domingo, às 11 horas, no Morumbi, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Liziero recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Hudson virou dúvida.

O volante sentiu dores no joelho ainda no primeiro tempo do empate por 1 a 1 com o Paraná, em Curitiba, e foi substituído ainda no intervalo. Ele será reavaliado nesta quinta-feira no CT da Barra Funda, onde a equipe inicia a preparação para a partida o jogo com o Ceará.

Na coletiva após a partida, Aguirre disse que vai pensar no que pode fazer antes de tomar uma decisão. "Temos que ver como os jogadores acabaram o jogo. Liziero tomou o terceiro cartão e o Hudson talvez não possa jogar. São coisas que teremos que mudar obrigatoriamente. Temos esses dias para pensar e tomar as melhores decisões", disse o treinador.

Caso Hudson vire desfalque, o técnico uruguaio tem como opções os jovens Araruna e Luan e Rodrigo Caio, que atua como zagueiro desde o ano passado, mas já jogou muitas vezes no meio de campo.

Já foram vendidos 52 mil ingressos para o confronto em que o São Paulo busca a reabilitação para se manter na liderança. "A torcida vai lotar o Morumbi. e temos que estar focados para ganhar e manter a liderança", concluiu Aguirre.