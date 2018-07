Com desfalques, Levir Culpi mantém dúvida no meio do Atlético-MG

O Atlético-MG terá três desfalques para a partida contra a Chapecoense neste domingo, às 18h30, fora de casa, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia Giovanni Augusto, com lesão muscular, o atacante Carlos, com entorse no joelho, e o lateral-esquerdo Douglas Santos, suspenso, não viajaram para Chapecó.

O técnico Levir Culpi relacionou 21 jogadores para a partida. Na lateral esquerda, Pedro Botelho deve ficar com a vaga em aberto. No meio, Dátolo segue entre os titulares e o ataque será formado por Thiago Ribeiro e Lucas Pratto.

A única dúvida que o treinador deixou no ar é a presença do meia-atacante Guilherme. O jogador, que teve atuação discreta na derrota diante do Grêmio na última rodada, pode perder a vaga no time para Dodô ou Luan.

O Atlético-MG perdeu a liderança do Brasileirão na última rodada para o Corinthians. Hoje está em segundo lugar com 36 pontos a um dos paulistas. O provável time que enfrentará a Chapecoense terá: Victor; Marcos Rocha, Jemerson, Leonardo Silva e Pedro Botelho; Rafael Carioca, Leandro Donizete, Dátolo e Guilherme (Dodô ou Luan); Thiago Ribeiro e Lucas Pratto.

Confira a lista de relacionados do Atlético-MG:

Goleiros: Victor, Giovanni

Laterais: Marcos Rocha, Pedro Botelho, Carlos César

Zagueiros: Tiago, Jemerson, Edcarlos, Leonardo Silva

Volantes: Rafael Carioca, Josué, Danilo Pires, Leandro Donizete, Eduardo

Meias: Cardenas, Dátolo, Dodô

Atacantes: Guilherme, Thiago Ribeiro, Lucas Pratto, Luan