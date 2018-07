Com desfalques, Tite escala Dracena e Edílson na defesa

O Corinthians enfrentará o Grêmio nesta quarta-feira, às 22h, no Itaquerão, com apenas um titular na defesa: Felipe. O técnico Tite não poderá contar com o zagueiro Gil, o lateral-direito Fagner, ambos suspensos, e o lateral-esquerdo Uendel, machucado.

Para as vagas de Gil e Fagner, o treinador confirmou nesta terça-feira as entradas de Edílson e Edu Dracena. Na lateral-esquerda, Guilherme Arana, que já foi titular contra Fluminense e Palmeiras, está mantido na equipe.

Outros dois desfalques são Bruno Henrique, que ainda se recupera de lesão tornozelo esquerdo, e Elias, na seleção brasileira. Assim, Ralf e Marciel estão confirmados entre os titulares.

O Corinthians lidera o Campeonato Brasileiro com 50 pontos, seis a mais do que o Grêmio. Por isso, Tite considera o jogo desta quarta-feira como decisivo para a sequência da competição. "Sabemos da importância do jogo, que uma vitória nos distancia, um empate mantém a distância e uma derrota faz o time deles se aproximar", disse o treinador.

Tite, inclusive, pede o apoio da torcida para superar o Grêmio. Já foram vendidos 23 mil ingressos até a tarde desta terça-feira. "O Grêmio é um time de muitas triangulações. Nossa equipe precisa estar concentrada para ter a torcida ajudando quando tivermos a posse de bola", disse Tite.

O Corinthians deve jogar com Cássio; Edílson, Felipe, Edu Dracena e Guilherme Arana; Ralf, Marciel, Renato Augusto e Jadson; Malcom e Vagner Love.