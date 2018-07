Com desfalques, Vasco enfrenta o América-RN pela Copa do Brasil

Em penúltimo lugar no Campeonato Brasileiro, o Vasco enfrenta nesta quarta-feira o América-RN pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O jogo será às 21 horas, no estádio de São Januário, no Rio. O duelo de volta, em Natal, para decidir a vaga às oitavas de final, será na próxima quarta.

O técnico Celso Roth deve ter dois desfalques em relação ao time que perdeu do Grêmio no último sábado: o meia Andrezinho, que sofreu uma torção no joelho direito, iniciou tratamento e não participou dos treinamentos desta semana, e o lateral-esquerdo Julio César, que teve uma entorse no tornozelo direito e treinou nesta terça-feira, mas deve ser poupado.

A partida desta quarta-feira será a sexta de Celso Roth nesta passagem pelo Vasco. Até agora foram duas vitórias e três derrotas. Nesta terça, o técnico reclamou que falta tempo para treinar.

"Antes do jogo contra o Flamengo tivemos uma semana para trabalhar e fizemos dois treinos. Deu resultado no clássico (contra o Flamengo) e contra o Avaí. Depois começou o entra e sai de avião. Nesta semana conseguimos treinar duas vezes de novo. Vai dar resultado? Esperamos que sim. Mesmo assim, isso não justifica nossos problemas. A verdade é que o Vasco ainda procura sua maneira de jogar. É isso que estamos procurando. Ainda não conseguimos colocar tudo o que gostaríamos em campo", afirmou.

O treinador confirmou as mudanças. "Algumas coisas vocês vão ver apenas no jogo. O Jordi deve jogar no gol, ainda vamos decidir. Andrezinho e Julio César são dúvidas. Não dá para saber ainda. Um deles treinou hoje (terça-feira). É um jogo totalmente diferente do Brasileirão e vamos jogar a primeira em casa. Temos muito respeito pelo América", disse Celso Roth.