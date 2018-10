Com desfalques, Aguirre testará opções para encarar o Flamengo  

Com desfalques importantes, o técnico Diego Aguirre terá uma semana para definir o time do São Paulo para enfrentar o Flamengo, domingo, dia 4 de novembro, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Jean e Hudson, suspensos, e Rojas, lesionado, não jogam. Everton Felipe também está fora de combate e Everton ainda não poderá voltar à equipe.

Sidão deve ser titular no gol. No meio de campo, Jucilei tem chance de receber uma nova oportunidade. Liziero é outra opção para ocupar o lugar de Hudson.

O principal problema do treinador está no setor ofensivo. Rojas teve ruptura do tendão patelar do joelho direito e só volta em 2019. Everton Felipe, que seria uma alternativa, sofreu um estiramento do ligamento colateral medial e do tendão do joelho. Já Everton, com um estiramento na coxa esquerdo, ainda continuar no departamento médico.

Para o lado esquerdo, Aguirre pode manter o lateral Reinaldo adiantado, com Edimar na defesa. Na direita, Tréllez, mesmo sem muita mobilidade, pode ser opção. Caso não queria perde velocidade, principal característica de Rojas, o técnico tem os garotos Helinho ou Antony como alternativa.

Com 56 pontos, o São Paulo ocupa o quarto lugar na tabela do Brasileirão. O Flamengo, rival no Morumbi, está em segundo com 59. A vitória é fundamental para o time se consolidar no G4 e se aproximar da vaga direta na Libertadores.