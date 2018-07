Com desfalques, Arsenal revela que pode buscar reforços

Gibbs está sem jogar desde outubro, por causa de uma cirurgia de hérnia, e deveria voltar agora no final do ano. Mas foi obrigado a passar por uma nova operação, agora na virilha, e ficará mais um tempo afastado. Além dele, o Arsenal não pode contar com os também defensores Johan Djourou, André Santos, Carl Jenkinson e Bacary Sagna, todos por problemas de contusão.

Diante disso, Wenger revelou que pode contratar um defensor em janeiro "se houver uma boa oportunidade". Ele ressaltou, no entanto, que a tendência é que busque acertar com um jogador por empréstimo, pois espera o retorno dos contundidos ainda nesta temporada - o lateral-esquerdo brasileiro André Santos, por exemplo, deve voltar a jogar em março.

Atualmente em quinto lugar no Campeonato Inglês, o Arsenal está 12 pontos atrás do líder Manchester City (44 a 32) e volta a jogar na terça-feira, quando recebe o Wolverhampton. Além disso, Wenger pensa na preparação do time para a disputa das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, em confronto que fará contra o Milan, a partir do dia 15 de fevereiro.