Com desfalques, Botafogo já treina em Medellín para jogo contra Atlético Nacional

Após uma viagem de mais de 9 horas, a delegação do Botafogo chegou à cidade de Medellín no meio da tarde desta terça-feira e já foi a campo no mesmo dia para treinar. Horas depois de desembarcar no Aeroporto Internacional José María Córdova, o time foi ao estádio Atanasio Girardot para uma treinamento leve como forma de iniciar a aclimatação para a partida contra o Atlético Nacional, nesta quinta, pela segunda rodada do Grupo 1 da Copa Libertadores.

Com a viagem foram confirmadas as ausências de Montillo e Airton da partida. Ambos vinham sofrendo com dores nos últimos dias e não foram para a Colômbia. O meia argentino sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita, enquanto que o volante tem um edema no músculo adutor da coxa esquerda.

Outro que não viajou foi o zagueiro Marcelo. Apesar da aparente recuperação das dores musculares, também ficou no Rio. Já o também zagueiro Joel Carli, que sofrera uma fissura no pé direito, e o atacante Sassá, que sentiu o ombro direito neste domingo, foram para Medellín.

Artilheiro do time do técnico Jair Ventura na temporada ao lado de Roger e Sassá, com cinco gols, Rodrigo Pimpão registrou em suas redes sociais os momentos da viagem e falou no desembarque na Colômbia. "O (Atlético) Nacional perdeu muitos jogadores, mas se manteve forte. Vamos estudar o time para chegarmos bem na quinta", disse.