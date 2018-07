Com desfalques, Botafogo joga contra o Avaí por reabilitação no Brasileirão

O Botafogo enfrenta o Avaí, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, às 21h45 desta quarta-feira, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro, com dois desfalques: o meia chileno Valencia sente dores no pé direito desde que retornou do período em que esteve na seleção de seu país, na semana passada, e o zagueiro Joel Carli está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo.

+ Avaí quer voltar a vencer em casa e quebrar série de três derrotas consecutivas

A equipe alvinegra terá o retorno de Matheus Fernandes, que deve iniciar a partida, e do goleiro Jefferson, que volta ao banco de reservas após ficar fora por dois jogos em função de uma amidalite. O clube carioca está em sexto lugar com 43 pontos, enquanto que o Avaí ocupa a 18.ª posição, na zona do rebaixamento, com 30.

O técnico Jair Ventura elogiou a sua equipe. "Estamos no caminho certo. Somos vice-líderes no returno", afirmou, em entrevista coletiva nesta terça-feira, durante a qual comentou o jogo da rodada anterior contra o Vasco, em que o Botafogo foi derrotado. "Quando você joga mal e perde, tem muita coisa para corrigir. Claro que ficamos tristes. A derrota tem que machucar mesmo. Agora temos mais uma grande batalha", disse.

"A gente está sofrendo mais gols, mas fazendo mais. Nas derrotas a diferença era sempre de um gol. O saldo continua o mesmo", avaliou. "A gente empata pouco. Não dá para ficar com um ponto. É muito melhor correr riscos do que empatar. O jogo contra o Bahia foi super aberto. É estratégia, a gente briga pelos três pontos mesmo jogando fora. Gosto de buscar a vitória", concluiu Jair Ventura.