Com desfalques, Carille terá de fazer ajustes no Corinthians

O intervalo de mais de uma semana entre o jogo do último sábado contra o Ceará e a próxima partida do Corinthians, domingo, diante do Fluminense, servirá para o técnico Fábio Carille fazer ajustes na equipe. Com o empate com o Ceará, o Corinthians caiu para a quarta colocação do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos.

Carille não poderá contar com Clayson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Outros desfalques são Everaldo, com uma pubalgia, e Léo Santos, que foi submetido a uma cirurgia no joelho direito e só voltará aos gramados no ano que vem.

O lateral-esquerdo Danilo Avelar reclamou de dores no músculo posterior da coxa esquerda e é dúvida para enfrentar o Flu no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O jogador será avaliado pelo departamento médico na terça-feira. Se Danilo Avelar não tiver condições de jogo, o seu substituto deverá ser Carlos Augusto.

Para o jogo de domingo, Carille terá a volta do lateral-direito Fagner, que está com a seleção brasileira, de Pedrinho, com o time olímpico do Brasil, e de Sornoza, com seleção equatoriana. Na vaga de Clayson, as opções são Jadson ou Vagner Love aberto pela direita, com Gustagol ou Boselli centralizados.