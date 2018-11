Com desfalques, Carpegiani recorre na base para montar Vitória em jogo decisivo

Precisando vencer o lanterna Paraná, neste domingo, às 17 horas, no estádio Durival Britto, em Curitiba, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro, para tentar deixar a zona de rebaixamento, o Vitória encerrou a preparação com muitos desfalques. O técnico Paulo Cesar Carpegiani teve que apelar aos jogadores da base para completar os relacionados visando este duelo considerado decisivo.

Carpegiani não poderá contar com o zagueiro Lucas Ribeiro, suspenso, o lateral Jeferson e o também defensor Bruno Bispo, ambos vetados pelo departamento médico, e o atacante Luan, com dores na coxa. Outros jogadores estão vetados: Juninho, Guilherme Costa, André Lima e Walisson Maia. Já Bou e Wallyson sequer foram relacionados.

Com isso, o treinador poderá dar chances a jogadores da base. Entre os 22 jogadores que viajaram para Curitiba estão: o lateral Cedric, o zagueiro Léo Xavier e o atacante Eron. Todos ficarão como opções no banco de reservas.

No time considerado titular, o retorno certo é do zagueiro Aderllan, que não pôde atuar contra o São Paulo por estar emprestado pelo clube paulista ao Vitória. Já Benítez treinou pelo lado direito, enquanto a dúvida ficou no ataque entre Maurício Cordeiro e Léo Ceará.

"Temos que solucionar os problemas nesta reta final. Vamos pensar no Paraná e depois sucessivamente. Estamos trabalhando com a necessidade de somar 12 pontos, mas concentrados nos dois próximos jogos. Não tem faltado garra, aceitamos as críticas, porém estamos trabalhando para encontrar a melhor forma de jogar", afirmou o treinador, pressionado pela situação do time na tabela de classificação.

O Vitória soma 33 pontos e ocupa a 19.ª e penúltima posição, justamente só na frente do próprio Paraná, virtualmente rebaixado com 17. O time rubro-negro enfrentou dois paulistas no estádio Barradão, em Salvador, nas rodadas passadas. Empatou com o Corinthians, por 1 a 1, e perdeu para o São Paulo por 1 a 0.