Com desfalques, Cruzeiro joga contra Sport no Mineirão

BELO HORIZONTE - O técnico do Cruzeiro, Marcelo Oliveira, teve confirmada nesta terça-feira uma perda importante para os próximos compromissos do time, incluindo o confronto desta quarta contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro Dedé sofreu uma lesão no joelho direito durante a vitória por 3 a 2 em cima do Coritiba, no último sábado, e já iniciou o tratamento no departamento médico.

Com isso, Marcelo Oliveira foi obrigado a fazer modificações na defesa celeste considerada titular para o jogo marcado para as 21 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, e válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Para a vaga de Dedé - cuja previsão de retorno não foi revelada, mas que, segundo o Cruzeiro, "não terá de se submeter a cirurgia" -, optou por Léo, que disse estar "sempre pronto" para servir o time. "Estou um pouco triste por acontecer dessa forma", disse o atleta.

Mas essa não foi a única mudança na zaga cruzeirense. No treino desta terça, Marcelo Oliveira tirou Ceará da equipe titular e escalou Mayke em seu lugar na lateral direita. Na frente também deve ocorre alteração. De volta após cumprir suspensão, Marcelo Moreno retorna ao ataque celeste ao lado de Dagoberto, enquanto que Borges vai para o banco.

Além de Dedé, Samudio também está vetado se recuperando de lesão e o técnico não pode contar com Lucas Silva, Alisson e Wallace, que servem à seleção brasileira sub-21.