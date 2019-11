Com desfalques, CSA encara Flu em duelo direto para tentar evitar queda

Cada vez mais próximo do rebaixamento, o CSA vai fazer um duelo direto contra a queda diante do Fluminense, às 20 horas desta segunda-feira, no estádio Rei Pelé, em Maceió. A equipe pretende compensar os desfalques com o apoio da torcida neste confronto importante, que encerra a 34ª rodada do Brasileirão.

LEIA TAMBÉM > Saiba onde assistir CSA x Fluminense ao vivo na TV

O time de Argel Fucks não conta mais com o atacante Alecsandro, que torceu o tornozelo, além dos laterais Carlinhos e Celsinho, que vinham sendo titulares, mas foram dispensados.

Diante disso, Argel vai mexer na equipe e deve promover novamente a entrada de Dawhan na lateral-direita, enquanto Rafinha atua pela esquerda. No ataque, Ricardo Bueno é o homem de referência.

Por outro lado, o CSA volta a contar com o meia Jonatan Gómez, que cumpriu suspensão na última rodada e deve voltar no lugar de Warley. Existe ainda a possibilidade de que Euller atue na lateral-esquerda. Assim, Warley seguiria no time.

Para o duelo desta segunda-feira, o CSA deve entrar em campo com João Carlos; Dawhan, Alan Costa, Luciano Castán e Rafinha (Warley); João Vitor, Jean Cléber, Jonatan Gómez e Euller; Apodi e Ricardo Bueno.