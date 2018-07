Com desfalques, Cuca dá chance a garoto da base Com três desfalques certos e ainda sem poder contar com Pierre, que se recupera de contusão, o técnico Cuca teve que improvisar um garoto da base no treino desta terça-feira na Cidade do Galo. Lucas Cândido, um dos destaques do Atlético-MG na Copa Brasil Sub-20 do ano passado, ganhou uma chance entre os titulares.