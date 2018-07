Com desfalques, Dorival relaciona Santos com retorno de Paulinho

Com três baixas importantes e um retorno, o técnico Dorival Júnior divulgou nesta terça-feira a lista de 23 jogadores relacionados para o jogo de ida contra o Internacional, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. A partida será disputada às 19h30 desta quarta, na Vila Belmiro.

Os desfalques estão por conta do atacante Ricardo Oliveira, do meia Vitor Bueno e do zagueiro Gustavo Henrique, todos vetados pelo departamento médico. O primeiro se recupera de lesão muscular na coxa direita, enquanto o segundo se reabilita de contusão muscular na coxa. Já o defensor sofreu um rompimento num dos ligamentos do joelho esquerdo e só volta em 2017.

Sem Ricardo Oliveira, Dorival voltou a relacionar Paulinho. Ele estava afastado da equipe há cerca de um mês por problemas físicos. Voltou a treinar com o restante do grupo somente na segunda-feira passada. O atacante não era relacionado desde a metade de agosto. Além de Paulinho, o treinador listou Joel, Jonathan Copete, Rodrigão e Walterson, do time B do Santos.

Com estas mudanças na equipe, Dorival deve escalar o Santos nesta quarta com Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, David Braz e Zeca; Renato, Thiago Maia, Lucas Lima e Vecchio; Copete e Rodrigão.

Confira a lista de jogadores relacionados no Santos:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir;

Zagueiros: David Braz, Lucas Veríssimo e Luiz Felipe;

Laterais: Caju, Daniel Guedes, Victor Ferraz e Zeca;

Meio-campistas: Elano, Emiliano Vecchio, Fernando Medeiros, Léo Cittadini, Lucas Lima, Rafael Longuine, Renato, Thiago Maia e Yuri;

Atacantes: Joel, Jonathan Copete, Paulinho, Rodrigão e Walterson.