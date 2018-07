Com desfalques, Dunga tem dúvidas para escalar o Inter

Nesta terça-feira pela manhã, ele comandou um treino para os reservas no CT do Parque Gigante - enquanto isso os titulares faziam atividade regenerativa -, e observou as suas opções. No meio, Elton e Airton disputam uma vaga. No ataque a disputa está entre Caio e Gilberto.

"Temos que avaliar como ele (Elton) vai estar. A gente dá o treino, ele termina, mas tem que ver a recuperação no dia seguinte para tomar a decisão. O Airton, nós relacionamos no jogo passado para ele se soltar mais no ambiente. Amanhã (quarta) vamos conversar e aí decidir o aproveitamento dele", explicou Dunga, falando da dúvida no meio-campo.

Já para o ataque ele descartou utilizar Rafael Moura. "São dois jogadores que temos a opção. O Gilberto fez a pré-temporada e teve oportunidade. Já o Caio está recuperado de lesão e vem entrando. Vamos definir pelo que for melhor para a equipe."