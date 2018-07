Com desfalques e Nenê perto de sair, Vasco joga contra o São Paulo no Morumbi

O Vasco terá quatro desfalques para enfrentar o São Paulo, nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro: o zagueiro Breno e o volante Wellington estão suspensos por terem recebido o terceiro cartão amarelo, Luis Fabiano não se recuperou de dores no joelho e seguirá em tratamento e o meia Nenê pediu à diretoria a rescisão de seu contrato e deve deixar o clube.

A situação de Nenê é a que mais gerou polêmica. Um dos principais atletas da equipe até 2016, o meia foi para a reserva por decisão do técnico Milton Mendes, que apostava em um time mais rápido. Nenê voltou a ser escalado como titular, mas estava insatisfeito com a situação - no jogo passado, reclamou ao ser substituído.

Nesta terça-feira, Nenê pediu à diretoria para não viajar a São Paulo e para que seu contrato, que vai até 2019, seja rescindido. Ele estuda propostas de outros clubes. O empresário Gilvan Costa diz que times da Europa e do Oriente Médio estão interessados no meia. Como já disputou mais de seis partidas pelo Vasco, não pode mais atuar em outros clubes da Série A. Escudero e Guilherme disputam a vaga.

O goleiro uruguaio Martín Silva disse esperar um jogo difícil nesta quarta-feira. Para ele, a ausência de Luis Fabiano é "uma boa notícia para o São Paulo, mas a gente tem confiança total no Thalles, que merece respeito dos rivais".