Com desfalques e volta de artilheiro, Fluminense busca reação contra o Coritiba

Sem vencer há quatro jogos, o Fluminense terá uma parada dura neste domingo para tentar voltar à metade de cima da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O time encara o Coritiba, às 19 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 14.ª rodada, com um desfalque certo e outros dois prováveis. A boa notícia é o retorno do atacante Henrique Dourado, artilheiro da competição com nove gols.

Suspenso, Henrique é ausência certa na zaga e dará lugar a Nogueira. Além do defensor, o técnico Abel Braga deverá poupar o lateral-direito Lucas e o volante equatoriano Orejuela, que estão com desgaste físico. Lucas e Marlon Freitas devem iniciar a partida.

A sequência de jogos e os seguidos desfalques são apontados como causas da queda de rendimento do time. "O Abel não consegue repetir a escalação todo jogo por questões médicas, contusões. A gente tem empatado, perdido alguns jogos, mas se continuar trabalhando, a gente vai sair dessa e vai conseguir os resultados", afirmou o lateral-esquerdo Mascarenhas.

Apesar disso, o jogador sabe da importância de vencer o Coritiba fora de casa. "A gente vai entrar para vencer. Independente do que acontecer, vamos dar o nosso melhor", prometeu Mascarenhas.

O goleiro Júlio César também ressalta a importância de retomar as vitórias. "Temos que pensar, repensar, trabalhar mais e procurar crescer. O Brasileiro é um campeonato difícil no qual temos que somar pontos a todo tempo, porque o equilíbrio é muito grande", analisou. "Vamos ter que reverter no próximo jogo (diante do Coritiba), senão acabamos caindo muito".