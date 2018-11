Com desfalques, Flamengo inicia preparação para encarar o Santos

O Flamengo iniciou nesta segunda-feira a preparação para encarar o Santos, quinta, no Maracanã, pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não bastasse o desânimo pela derrota no clássico com o Botafogo, o técnico Dorival Júnior ainda terá que lidar com uma série de desfalques para armar sua equipe.

Para encarar o Santos, Dorival não poderá contar com três titulares: o lateral-esquerdo Renê, o volante Willian Arão e o meia Lucas Paquetá, todos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Na lateral, o problema é ainda maior porque o substituto natural, Trauco, está com a seleção peruana. O jovem Michel é uma possibilidade, mas Pará pode ser improvisado no setor, com Rodinei na direita.

Para o lugar de Willian Arão, Jean Lucas é considerado o substituto natural, mas Romulo, em baixa, e Piris da Motta, uma opção um pouco mais defensiva, também podem atuar. Já para a vaga de Paquetá, a tendência é que Diego seja o escolhido.

Nesta segunda, os titulares da partida de sábado ficaram na academia, enquanto o restante do elenco foi ao gramado para um trabalho com bola. A derrota por 2 a 1 no clássico deixou o Flamengo com 60 pontos, na terceira posição, agora a sete do líder Palmeiras, praticamente sem chances de título.