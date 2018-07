Com desfalques, Fluminense aposta no retorno de Deco Sem Fred, Jean e Diego Cavalieri, que estão na Europa com a seleção brasileira, o Fluminense aposta na volta do meia Deco para tentar a segunda vitória na Taça Rio, neste sábado, às 16 horas, contra o Duque de Caxias, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). O técnico Abel Braga lamentou a ausência dos três titulares, apesar de satisfeito com a opção de escalar Deco.