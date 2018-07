Com desfalques, Fluminense volta a treinar após título

RIO - Depois da merecida festa, os jogadores do Fluminense se reapresentaram nesta quarta-feira, nas Laranjeiras, e começaram a preparação para o jogo contra o Cruzeiro, domingo, no Engenhão.

O técnico Abel Braga não pôde contar com Thiago Neves e Valencia, respectivamente nas seleções de Brasil e Colômbia, que voltam a integrar o grupo antes da rodada do fim de semana. A expectativa é pelo retorno do meia Deco, que se recuperou de estiramento na coxa.

Apesar dos cinco jogadores convocados para o segundo jogo do Superclássico das Américas, na semana que vem, o zagueiro Gum revelou nesta quarta que ficou decepcionado com a lista de Mano Menezes.

"Eu evoluí muito. Fiz um grande Campeonato Brasileiro, poderia ter sido convocado, mas respeito o Mano", disse, ao SporTV. "Sei que posso melhorar ainda mais e naturalmente pode vir uma convocação. Só depende de mim".

Também nesta quarta, o lateral-direito Cicinho, da Ponte Preta, deixou o caminho aberto para uma possível transferência para o Flu: "Se tudo der certo, é uma oportunidade muito boa e eu ficarei satisfeito de ir para lá".

Mas o técnico Abel Braga não está tão empolgado. "Há outros laterais com características nas quais tenho mais interesse. Mas não conversamos sobre isso porque ainda não acertamos a minha renovação de contrato", disse.

No retorno aos treinos, o campo das Laranjeiras estava muito desgastado e sujo, depois da festa dos sócios após a conquista do tetracampeonato. Até Abel Braga ajudou a recolher um pouco do lixo que restava sobre o campo.