Com desfalques, Fortaleza recebe Goiás para se afastar da zona da degola

Vindo de um surpreendente empate com o Santos, então líder do Brasileirão, o Fortaleza vai receber o Goiás neste domingo, às 16 horas, na Arena Castelão, para testar a confiança do grupo, em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após a saída do técnico Rogério Ceni, o time cearense manteve as atuações irregulares. Mas surpreendeu na rodada passada ao buscar um importante empate com o Santos por 3 a 3, após estar perdendo por 3 a 0, na Vila Belmiro. O resultado renovou a confiança da equipe.

Para este "teste", a equipe terá baixas importantes. O lateral-esquerdo Carlinhos e o meia Juninho vão cumprir suspensão após receberem o terceiro cartão amarelo no duelo em Santos. O treinador Zé Ricardo deve promover as entradas de Bruno Melo e Mariano Vásquez.

A principal dúvida é o atacante Edinho, que se recupera de uma facite plantar. No entanto, ele voltou a participar das atividades normalmente na sexta-feira e está confirmado para a partida.

Dessa forma, o provável Fortaleza para encarar o Goiás é formado por: Felipe Alves; Tinga, Jackson, Quintero e Bruno Melo; Felipe, Gabriel Paulista e Vásquez; Edinho, Wellington Paulista e Romarinho.