Com desfalques, Guto Fereira acerta o Bahia na conversa para duelo com Grêmio

O Bahia voltou do Rio com desfalques importantes para buscar a reabilitação diante do Grêmio, neste domingo, na Fonte Nova pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Os volantes Élber e Gregore receberam o terceiro cartão amarelo na derrota para o Flamengo e são desfalques certos para Guto Ferreira. O treinador optou pelo mistério, mas adiantou que as mudanças acontecerão na base da conversa.

"Tivemos pouco tempo para treinar, porque precisamos descansar. Precisamos conversar e estudar cada situação. Quem entrar em termos de posição não vai sentir tanto. O time vai mudar no quesito característica. Vamos analisar qual a melhor solução. Iremos montar o melhor Bahia possível para, junto com o torcedor, vencer o Grêmio", prometeu Guto, esperando o apoio da torcida na Fonte Nova.

O treinador indicou que os escolhidos serão Flávio e Edson, mas não negou que possa fazer uma outra escolha, como dar chance a Allione caso o time siga sem centroavante. Edigar Junio continua em tratamento de lesão e deve ser desfalque, mas Júnior Brumado é uma das opções para o setor ofensivo.

Guto ainda terá que resolver um problema interno envolvendo Nilton. O volante reclamou publicamente de não ter sido relacionado contra o Flamengo. O técnico disse ter visto a reclamação como algo normal, mas deve deixá-lo na "geladeira" nas próximas rodadas.

O Bahia encontra-se em situação delicada na tabela de classificação. Tem apenas oito pontos, está em 17.º lugar e dentro da zona de rebaixamento. É preciso somar pontos em casa.