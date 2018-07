Com desfalques, Inglaterra convoca meia do Burnley pela 1ª vez

Em meio a muitos desfalques para encarar o Brasil, o técnico Gareth Southgate convocou um novo nome nesta terça-feira para compor a seleção inglesa. O meia Jack Cork, do Burnley, foi chamado e estará à disposição para defender o país nos próximos dois amistosos.

+ Inglaterra anuncia mais 3 cortes e acumula 6 baixas para amistosos

Cork tem 28 anos e é um dos destaques da boa campanha do Burnley, sétimo colocado do Campeonato Inglês. O jogador tem diversas passagens pelas seleções de base e chegou a vestir as cores do país na Olimpíada de Londres, em 2012, mas nunca havia sido chamado para o time principal.

Com a convocação de Cork, a Inglaterra volta a ter 22 jogadores à disposição. Afinal, nos últimos dois dias sofreu com as lesões e precisou cortar nada menos do que seis jogadores: os meio-campistas Fabian Delph, Jordan Henderson, Harry Winks e Dele Alli e os atacantes Raheem Sterling e Harry Kane.

Diante de tantos desfalques, Southgate já havia chamado na segunda-feira o defensor Michael Keane, do Everton, e o meio-campista Jake Livermore, do West Bromwich. Agora, o grupo está fechado para os duelos amistosos com a Alemanha, nesta sexta-feira, e o Brasil, na terça que vem, ambos em Wembley.