Com desfalques, Inter busca reabilitação no Recife O Internacional não terá dois titulares para enfrentar o Sport, neste domingo, a partir das 18h30, na Ilha do Retiro, no Recife, pela sexta rodada do Brasileirão. O zagueiro Rodrigo Moledo sofreu uma lesão muscular e será substituído por Bolívar. E o volante Sandro Silva está afastado dos jogos enquanto o clube negocia a renovação do empréstimo ou aquisição com o Málaga, da Espanha - em seu lugar entra Elton.