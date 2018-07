Com desfalques no setor defensivo, Santos joga contra o Audax na Vila Belmiro O Santos, já classificado com a segunda melhor campanha do Campeonato Paulista, entra em campo neste domingo e pode influenciar diretamente o futuro do rival São Paulo. Se vencer o Audax, às 16 horas, na Vila Belmiro, pela 15.ª e última rodada, o time da Baixada Santista vai dar uma mão para o rival do Morumbi na briga pela liderança do Grupo C.