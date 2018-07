Com desfalques, Oswaldo deixa definição do Palmeiras para esta terça-feira

Aranha vai estrear no gol, uma vez que Fernando Prass levou o terceiro cartão amarelo contra o Mogi Mirim. Na zaga, com a suspensão de Vitor Hugo, expulso no último sábado, Jackson deve ter uma oportunidade. As alterações prosseguem no meio de campo, onde Renato é praticamente certo no lugar de Arouca. No ataque palmeirense, sem poder com Dudu, Leandro Pereira pode aparecer ao lado de Cristaldo.

O meia Valdívia, que na partida contra o Mogi Mirim jogou pela primeira vez na temporada, treinou entre os reservas nesta segunda-feira e não pode ser descartado. Como ainda está sem ritmo, a tendência é que não saia jogando. O pai do chileno é esperado nesta terça em São Paulo para conversar sobre a renovação de contrato.

Nesta segunda-feira, Zé Roberto voltou a treinar, já recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda. Participou do treino com bola dos reservas e depois correu ao redor do campo. Os jogadores que atuaram todo o tempo contra o Mogi Mirim fizeram um treino regenerativo. Dudu, autor de dois gols no último sábado, saiu mais cedo por causa de uma indisposição estomacal.