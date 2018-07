Com desfalques, Oswaldo sofre para escalar Botafogo

Titular no fim de 2012, o volante Gabriel ainda não jogou este ano porque está lesionado. O experiente Renato sofreu uma lesão na coxa no primeiro jogo do ano e, nesta quarta, somente correu ao redor do campo. Lucas Zen ainda se recupera de cirurgia no joelho esquerdo. A falta de opções tem feito Oswaldo improvisar também na vaga de segundo volante, com o meia Fellype Gabriel.

Na atividade desta quarta, os jovens atacantes botafoguenses treinaram finalizações. Sensação da torcida em 2012, Bruno Mendes fez somente um gol nos cinco jogos que disputou este ano. "Todo jogador quer fazer gols e espero sempre por isso. Mas, se a bola não está entrando, procuro ajudar para que o time saia de campo vitorioso. Acontece com todo jogador. Espero que possa voltar a fazer gol domingo", disse.