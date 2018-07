Com desfalques, Paulo César Carpegiani confirma Rivaldo e Marlos

SÃO PAULO - Com cinco desfalques para o jogo deste domingo, o técnico Paulo César Carpegiani confirmou neste sábado o São Paulo que vai enfrentar o Noroeste, fora de casa, pelo Paulistão. Rivaldo, Marlos e Rodrigo Souto entrarão no time, como o treinador vinha treinando durante a semana.

Carpegiani escalará a equipe no esquema 4-4-2, com Xandão e Rhodolfo na zaga - Alex Silva e Miranda estão contundidos. Na lateral-esquerda, Junior Cesar vai substituir Juan, que será poupado.

O meio-campo será composto por Casemiro, Carlinhos Paraíba, Rivaldo e Rodrigo Souto, que voltará ao time após ficar de fora da partida contra o Santa Cruz, na quarta, pela Copa do Brasil. Casemiro chegou a ser dispensado após sentir um mal-estar, mas foi confirmado no time. No ataque, Marlos substituirá Fernandinho, com uma fratura na perna direita.

O São Paulo deverá entrar em campo com: Rogério Ceni; Jean, Xandão, Rhodolfo e Junior Cesar; Rodrigo Souto, Casemiro, Carlinhos Paraíba e Rivaldo; Dagoberto e Marlos.

Confira a lista dos jogadores relacionados:

Goleiros: Rogério Ceni e Denis;

Laterais: Edson Ramos, Jean e Junior Cesar;

Zagueiros: Xandão, Rhodolfo e Luiz Eduardo;

Meio-campistas: Casemiro, Carlinhos, Rodrigo Souto, Rivaldo, Wellington, Zé Vitor, Cleber Santana, Ilsinho e Marlos;

Atacantes: Dagoberto, Willian e Henrique.