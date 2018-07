Com desfalques, Ponte Preta faz mistério para a partida contra o Internacional

Com tantos desfalques, Guto Ferreira fechou o treinamento realizado nesta sexta-feira no CT do Jardim Eulina, em Campinas. Por enquanto, a única certeza é a troca da dupla de zaga: saem Renato Chaves e Pablo, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, e entram Tiago Alves e Diego Ivo.

As outras alterações são incógnitas. Na lateral esquerda, Gilson, poupado no jogo contra o Coritiba - o time de Campinas venceu no tempo normal por 2 a 1, mas perdeu nos pênaltis por 3 a 1 e foi eliminado na Copa do Brasil -, deve retomar a vaga. Com isso, o volante Juninho assume a vaga de Josimar, impedido de enfrentar o Internacional por força contratual.

Após entrar bem no segundo tempo contra o Coritiba, o volante Élton também deve voltar ao time. Ele vai ocupar a vaga de Vítor Xavier. Por fim, no ataque, Felipe Azevedo retoma a vaga de Cesinha, outro suspenso por terceiro cartão amarelo, enquanto que Keno disputa posição com Borges.

Na 11.ª colocação, com 18 pontos, a Ponte Preta deve jogar com Marcelo Lomba; Rodinei, Tiago Alves, Diego Ivo e Gilson; Bob, Juninho e Élton; Felipe Azevedo, Biro Biro e Keno (Borges).