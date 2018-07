Com desfalques, Santos busca a vaga contra o Mixto na Copa do Brasil

SANTOS - Antes da estreia no Campeonato Brasileiro, domingo, contra o Sport, o Santos recebe o Mixto, de Mato Grosso, nesta quarta-feira, às 22h, pela Copa do Brasil. Na primeira partida, que marcou a inauguração da Arena Pantanal, em Cuiabá, o jogo terminou empatado por 0 a 0 - quem vencer se classifica. Novo empate sem gols leva a decisão para os pênaltis e empate com gols dá a vaga ao Mixto.

O atacante Rildo, com entorse no tornozelo direito, é desfalque certo. Thiago Ribeiro, com uma pancada na coxa esquerda, está em tratamento e dificilmente será liberado para jogar. Leandro Damião sente incômodo na coxa direita e também é dúvida. Até Cícero, que levou um pisão no pé na decisão do Paulistão, é dúvida.

O mistério com relação à escalação vai ser mantido até a hora de o time entrar em campo. Zinho, gerente de futebol do clube, afirmou que Leandro Damião jogou no sacrifício domingo e vai fazer tratamento para se recuperar de dores musculares e se submeter a um trabalho especial de recondicionamento físico.

COBRANÇAS

Damião tem sido um dos jogadores mais cobrados pela torcida, que ainda não viu o atacante de R$ 42 milhões reviver as mesmas atuações que teve quando defendia o Internacional.

"O Leandro Damião é um cara que vive de gols e se não marca é cobrado. Continuo dizendo que ele é um belíssimo atacante, tem cabeça boa e personalidade. Leandro Damião exerce liderança, embora seja calado, mas ainda não rendeu o que ele pode render. Mas todo time não foi bem nos dois últimos jogos. Quando a equipe voltar a jogar bem, ele também vai melhorar muito", afirmou na terça o gerente.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) atendeu ao pedido feito pelo Santos e liberou o atacante Gabriel e o volante Alison do período de treinamento com a seleção brasileira sub-21 em Mogi das Cruzes. Com isso, tudo indica que Gabriel deve ser o escolhido por Oswaldo de Oliveira para atuar no jogo decisivo.

SANTOS x MIXTO

SANTOS - Aranha; Cicinho, Neto, David Braz e Mena; Alison, Arouca e Lucas Lima; Geuvânio, Gabriel e Stefano Yuri. Técnico: Oswaldo de Oliveira.

MIXTO - Igor; Denilson, Ricardo Ehle, Robinho e Ítalo; Kiko, Paulo Almeida, Gabriel e Ruy Cabeção; Fogaça e João Paulo. Técnico: Ary Marques.

Árbitro - Bráulio da Silva Machado (SC)

Local - Vila Belmiro, em Santos

Horário - 22 horas

Na TV - Globo, SporTV3 e ESPN Brasil