Com desfalques, Silas escala Maylson e William no time O Grêmio está definido para encarar o Avaí nesta quarta-feira, no Olímpico, em busca de sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O técnico Silas decidiu não esconder o treino desta terça e mostrou a escalação titular do time com Maylson no meio de campo e William no ataque.