Com desfalques, Zé Ricardo aposta no mistério para reabilitar o Inter

Sem poder contar com o goleiro Marcelo Lomba, o meio-campista Edenilson e o atacante Nico López, suspensos, o técnico Zé Ricardo resolveu fechar o treino que o Internacional realizou na manhã desta terça-feira, no Beira-Rio. No estádio, a equipe fez o último trabalho em Porto Alegre antes de viajar à tarde para Fortaleza, palco do confronto com o Ceará, na quinta, às 19h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Derrotado por 2 a 0 pelo Grêmio no último domingo, na arena do arquirrival, o time colorado ocupa a sétima posição do Brasileirão e buscará a reabilitação em busca do objetivo de se manter na zona de classificação à Copa Libertadores. Como o Athletico-PR assumiu a sexta colocação na rodada passada e já tem vaga no torneio continental como campeão da Copa do Brasil, a equipe gaúcha hoje fecha a área de acesso à competição sul-americana.

Marcelo Lomba foi expulso na derrota para os gremistas, enquanto Edenilson e Nico López receberam o terceiro cartão amarelo no clássico. O goleiro deverá dar lugar a Danilo Fernandes e Patrick é o favorito a ocupar o lugar do meio-campista. Já o atacante uruguaio, atualmente reserva na equipe de Zé Ricardo, não poderá ficar como opção de banco na capital cearense.

Em compensação, o treinador terá a volta do lateral-direito Heitor, que retorna após cumprir suspensão. Ele deve ser confirmado em uma provável formação titular que contaria com Danilo Fernandes; Heitor, Moledo, Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Patrick, Guilherme Parede, D'Alessandro (Neilton) e Wellington Silva; Guerrero.

No clássico do último domingo, Neilton começou como titular e D'Alessandro o substituiu no decorrer do confronto. E agora o argentino tem boa chance de ser escalado desde o início do jogo contra o Ceará. A preparação do Inter para o duelo será fechada na tarde desta quarta-feira, em treino marcado para começar às 15h30, em Fortaleza.