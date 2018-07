Com desgaste muscular, D'Alessandro vira desfalque no Inter

O Internacional não vai poder contar com D'Alessandro para o jogo de sábado, fora de casa, contra o Paysandu, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O meia argentino vai ser poupado pelo técnico Antônio Carlos Zago por causa de um desgaste muscular, confirmou nesta quinta-feira o clube gaúcho.

Com as vitórias de CRB e Guarani, que abriram a terceira rodada da Série B na última terça-feira, e do Paraná, que teve partida da quarta rodada adiantada na semana passada, o Inter agora ocupa a sexta posição da tabela, com quatro pontos.

Após este duelo contra o Paysandu, que começará às 16h30 de sábado, no Mangueirão, o time gaúcho receberá o Palmeiras para o segundo confronto das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida está marcada para a próxima quarta-feira, no Beira-Rio. No jogo ida em São Paulo, no dia 17, o Palmeiras venceu por 1 a 0.

Até pela necessidade de reverter a vantagem do adversário para seguir vivo na competição nacional, D'Alessandro, de 36 anos, será preservado para poder entrar em campo em condições ideais diante dos palmeirenses, que jogarão com a vantagem de poder empatar para irem às quartas de final.

O time do Inter viaja nesta quinta-feira a Belém e, pela manhã, realizou o último treino em Porto Alegre antes do embarque. Durante os trabalhos no CT Parque Gigante, o zagueiro Léo Ortiz e o lateral William, que não tinham participado de treinos anteriores, voltaram a campo e estiveram na atividade. Porém, no final da atividade, o lateral voltou a sentir dores no joelho e também acabou sendo vetado da viagem ao Pará.

Recuperados de lesão, o goleiro Danilo Fernandes e o atacante Eduardo Sasha voltam à lista de atletas à disposição do treinador do time gaúcho. Os dois estão relacionados para o duelo de sábado e viajam com a equipe. Depois do treino desta quinta, Zago não adiantou detalhes sobre o time que deverá entrar em campo diante do Paysandu. Nesta sexta, a equipe colorada ainda vai realizar um último treino antes do jogo, já em Belém.