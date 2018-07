Com desgaste muscular, Robinho desfalca o Atlético-MG diante do Fluminense

O atacante Robinho se tornou desfalque de última hora para o técnico Roger Machado no Atlético-MG. Um problema muscular resultou no corte do jogador da equipe que enfrentará o Fluminense neste domingo, no Independência, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Robinho já havia acusado o desgaste muscular no treino da última sexta-feira, quando precisou deixar a atividade mais cedo. Neste sábado pela manhã, ele sequer foi ao gramado, realizou apenas tratamento na parte interna, e teve o veto confirmado pela comissão técnica.

Sem Robinho, a tendência é que Roger mexa um pouco na forma de atuar do Atlético-MG. O treinador deve colocar Otero na vaga do atacante e deixar Cazares mais livre para se aproximar de Fred no setor ofensivo.

Mas esta pode não a única mudança no Atlético-MG. Neste sábado, os volante Adilson e Rafael Carioca também ficaram de fora da atividade comandada por Roger e preocupam para o confronto de domingo.

De acordo com o próprio clube, Rafael Carioca também apresentou desgaste muscular e, por isso, é quem mais preocupa. Já Adilson foi desfalque no treinamento por causa de uma gripe. Apesar das ausências, ambos foram relacionados e podem estar em campo no domingo.

A lista de relacionados de Roger também trouxe duas novidades. O treinador levará para a partida o lateral Alex Silva, que está de volta após empréstimo ao América-MG, e o zagueiro Matheus Mancini, que pode ter sua primeira chance pelo clube após ter sido contratado junto ao Botafogo-SP.

Confira a lista de relacionados do Atlético-MG:

Goleiros: Victor, Giovanni e Uilson

Laterais: Marcos Rocha, Alex Silva, Danilo e Fábio Santos

Zagueiros: Gabriel, Felipe Santana, Rodrigão e Matheus Mancini

Meio-campistas: Adilson, Rafael Carioca, Elias, Ralph, Yago, Cazares, Otero, Marlone e Maicosuel

Atacantes: Capixaba, Fred e Rafael Moura