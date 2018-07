Com dez desfalques, Bauza muda esquema tático do São Paulo

Com dez desfalques no time do São Paulo, o técnico Edgardo Bauza decidiu mudar o esquema tático para o jogo desta quarta-feira, contra o Botafogo, no Pacaembu. Ele trocará o 4-2-3-1 pelo 4-3-2-1 para acomodar os jogadores com os quais poderá contar para este duelo do Campeonato Paulista.

No treino tático realizado nesta terça, Bauza escalou o São Paulo com Denis; Caramelo, Maicon, Lugano e Bruno; João Schmidt, Hudson, Carlinhos, Daniel e Paulo Henrique Ganso; Calleri. Bruno e Hudson estão voltando ao time após suspensão na rodada passada e compensam, em parte, as baixas por lesão, suspensão e convocações na equipe.

A lista de baixas tem dez jogadores: Renan Ribeiro, Breno, Michel Bastos, Wesley, Rogério e Wilder, todos lesionados; o suspenso Thiago Mendes e os convocados Rodrigo Caio, Mena, e Lyanco.

Em razão destas baixas, Bauza vai apostar novamente na dupla Daniel e Ganso na armação são-paulina. "A orientação é que primeiramente a gente jogue junto, não fique muito espaçados um do outro. Claro que em alguns momentos, até pela minha característica de movimentar, posso cair pelas pontas, juntar ao ataque. Mas a orientação é de estar sempre juntos, para ter mais qualidade ali na frente tocando a bola", revelo Daniel.

O posicionamento da dupla também pode compensar a ausência da ofensividade de Michel Bastos, ainda se recuperando de lesão muscular. Nesta terça, ele foi a campo novamente em seu processo de reabilitação e ainda tem chances de voltar ao time a tempo de jogar o clássico de domingo, contra o Santos, na Vila Belmiro.

Confira a lista de relacionados do São Paulo:

Goleiros: Denis e Léo;

Zagueiros: Lugano, Maicon e Lucão;

Laterais: Bruno, Carlinhos e Caramelo;

Volantes: Hudson e João Schmidt;

Meias: Paulo Henrique Ganso, Centurión, Daniel e Lucas Fernandes;

Atacantes: Calleri, Alan Kardec e Kelvin.