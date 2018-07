Com dez jogadores, Ponte Preta vence Portuguesa em Campinas

CAMPINAS - A Ponte Preta foi guerreira e deu um importante passo rumo à classificação na noite desta quarta-feira. Jogando com um jogador a menos desde os 50 segundos do primeiro tempo - William Magrão foi expulso -, o time campineiro fez o dever de casa e venceu a Portuguesa, por 3 a 1, no Estádio Moisés Lucarelli, na abertura da 16.ª rodada do Campeonato Paulista. Roger, duas vezes, e Renato Cajá marcaram para os campineiros, enquanto Rodriguinho descontou.

Com esse importante resultado, a Ponte chegou aos 28 pontos e subiu para a sexta colocação, ficando muito perto de confirmar a sua vaga nas quartas de final, já que a diferença para o Paulista, nono colocado, é de nove pontos. Já a Portuguesa estacionou nos 17 pontos e caiu para o 15.º lugar, ainda com risco de rebaixamento.

Antes mesmo do primeiro minuto de jogo, o volante William Magrão fez falta violenta em Diego Souza e foi expulso, deixando a Ponte Preta com um homem a menos. Mesmo assim o time campineiro abriu o placar aos 5 minutos. Roger dominou dentro da área e bateu colocado. A bola desviou nas costas de Luís Ricardo e enganou Rodrigo Calaça, que não conseguiu fazer a defesa.

Depois disso, a Portuguesa passou a pressionar e foi para cima da Ponte, mas não assustava Lauro. Aos 43 minutos, Luís Ricardo cruzou e Rodriguinho aproveitou falha de Gian, dominou livre na pequena área e bateu no canto, sem chances para o camisa 1 ponte-pretano. Era o empate da Lusa.

Mesmo com um a menos, a Ponte Preta voltou melhor do intervalo e voltou a ficar na frente logo aos 5 minutos. João Paulo deu grande passe para Roger, que dominou na frente de Rodrigo Calaça e bateu colocado, no ângulo, sem chances para o goleiro.

Assim como no primeiro tempo, a Portuguesa tinha mais posse de bola, mas pouco assustava Lauro. Em um desses lances, Danilo aproveitou bate e rebate, chutando em cima do goleiro. Aos 33 minutos, a Ponte pressionou a saída de bola e Rodrigo Calaça chutou nos pés de Renato Cajá. O meia dominou, percebeu o goleiro adiantado e bateu por cobertura, acertando o ângulo.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo, pela 17.ª rodada. A Portuguesa pega o Santos, às 16 horas, no Estádio do Canindé, enquanto a Ponte Preta vai até o Vale do Paraíba enfrentar o Guaratinguetá, às 18h30, no Estádio Dario Rodrigues Leite.

PONTE PRETA 3 x 1 PORTUGUESA

PONTE PRETA - Lauro; Guilherme, Diego Sacoman, Gian e Uendel; João Paulo, Gérson (Xaves), William Magrão e Renato Cajá (Leandrão); Enrico e Roger (Cicinho). Técnico - Gilson Kleina.

PORTUGUESA - Rodrigo Calaça; Luis Ricardo, Leandro Silva, Rogério (Danilo) e Ivan (Raí); Léo Silva (Renato), Guilherme, Henrique e Diego Souza; Rodriguinho e Ananias. Técnico - Jorginho.

GOLS - Roger, aos 5, e Rodriguinho, aos 43 minutos do primeiro tempo; Roger, aos 5, e Renato Cajá, aos 33 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Guilherme Ceretta de Lima.

CARTÕES AMARELOS - Ananias, Rogério, Léo Silva, Leandro Silva, Gian, Danilo, Luís Ricardo.

CARTÃO VERMELHO - William Magrão.

PÚBLICO - 2.731 pagantes.

RENDA - R$ 20.085,00.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.