Com dez jogadores, Sevilla vence Zaragoza por 2 x 1

O parceiro de ataque de Negredo, o brasileiro Luis Fabiano, pôs a equipe da Andaluzia à frente aos 29 minutos de jogo em Romareda, antes de Nico Bertolo empatar no início da segunda etapa.

O zagueiro Navarro recebeu um cartão vermelho direto aos 27 minutos do segundo tempo após derrubar Braulio quando ele estava em direção ao gol, mas os visitantes podem atribuir os três pontos ao momento de brilhantismo de Negredo.

Ele roubou a bola de Jiri Jarosik, avançou livre pela esquerda e tocou com precisão no canto oposto do goleiro Toni Doblas do Zaragoza, com pouquíssimo ângulo.

O Sevilla foi ao quarto lugar, com 20 pontos em 11 partidas, nove abaixo do líder Real Madrid e oito abaixo do Barcelona, que venceu em casa o Villarreal por 3 x 1 no sábado.

O Real Madrid de Jose Mourinho segue invicto após vencer fora de casa o Sporting Gijon por 1 x 0, retomando a liderança que o Barcelona assumira no sábado. O gol da vitória foi marcado pelo argentino Higuaín, aos 37 minutos do segundo tempo.

O Zaragoza é o último com apenas sete pontos.

Nas outras partidas do domingo, Manuel Pellegrini venceu em sua estreia como treinador do Malaga, 1 x 0 sobre o Levante; o Hercules bateu o também promovido Real Sociedad por 2 x 1, o Espanyol ficou no 0 x 0 fora de casa com o Racing Santander, mesmo placar de Mallorca x La Coruña, em Palma.

(Reportagem por Iain Rogers)