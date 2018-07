Com Diego confirmado para fazer estreia, Flamengo enfrenta o Grêmio em Brasília A longa espera da torcida do Flamengo acabou. Contratação mais badalada do clube desde 2011, quando trouxe Ronaldinho Gaúcho, o meia Diego faz a sua estreia neste domingo contra o Grêmio, às 11 horas, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Revelado pelo Santos em 2002, o jogador se transferiu para a Europa em 2004, onde ficou até julho.