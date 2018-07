Com Diego Costa decisivo, Chelsea bate West Ham no Inglês

O Chelsea abriu a rodada do Boxing Day com uma vitória tranquila sobre o West Ham, por 2 a 0, nesta sexta-feira, no Stamford Bridge. O atacante Diego Costa teve papel decisivo no resultado ao marcar um dos gols e participar da jogada do outro. O resultado manteve a vantagem do time de José Mourinho na liderança do Campeonato Inglês.

O Chelsea chegou aos 45 pontos e praticamente garantiu a ponta na virada do ano. Já o West Ham, uma das surpresas da competição até agora, corre o risco de deixar o Top 4 da tabela após a derrota desta sexta. Com 31 pontos, pode cair para o quinto lugar caso o Southampton supere o Crystal Palace nesta rodada.

Empurrado pela torcida, o Chelsea não teve maiores problemas para construir sua 14ª vitória no Inglês. Dominante, cercou o West Ham e teve boas chances para abrir o placar com Oscar, em jogada de William, e Cahill na primeira etapa.

As oportunidades se seguiram até que o marcador foi aberto aos 30 minutos, em lance de bola parada. Depois de escanteio da direita, Diego Costa desviou de cabeça e o zagueiro John Terry, na pequena área, completou para as redes.

Na segunda etapa, o brasileiro naturalizado espanhol foi ainda mais decisivo. Aos 16, o belga Eden Hazard roubou a bola na intermediária e acionou Diego Costa, que deu belo corte no marcador e bateu rasteiro, de canhota, no canto esquerdo do goleiro Adrian. Foi seu 13º gol no Inglês. Agora só está atrás do argentino Sergio Agüero, que tem 14, na lista de artilheiros.

A rodada deste 26 de dezembro, o tradicional Boxing Day (o dia seguinte ao Natal) é completa. Confira as demais partidas desta sexta: Burnley x Liverpool, Crystal Palace x Southampton, Everton x Stoke City, Leicester City x Tottenham Hotspur, Manchester United x Newcastle United, Sunderland x Hull City, Swansea City x Aston Villa, West Bromwich x Manchester City e Arsenal x Queens Park Rangers.