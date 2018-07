Com Diego Costa e Pedro, Lopetegui convoca Espanha para dois jogos

Campeões nacionais pelo Chelsea há uma semana, Diego Costa e Pedro Rodríguez foram convocados pelo técnico Julen Lopetegui nesta sexta-feira para os dois próximos compromissos da seleção espanhola, sendo um deles válidos pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018.

Diego Costa brilhou pelo Chelsea ao marcar 20 gols na vitoriosa campanha da equipe no Campeonato Inglês, enquanto Pedro também se destacou ao fazer oito gols pelo time londrino. A Espanha vai encarar a Macedônia em 11 de junho, fora de casa, em Skopje. Depois, no dia 15, a equipe receberá a seleção da Colômbia para um amistoso, em Múrcia. E Lopetegui contará com os dois jogadores do Chelsea para o seu setor ofensivo nesses compromissos.

Como tradicionalmente ocorre, a lista de convocados da seleção espanhola é liderada pelos gigantes Real Madrid, com seis jogadores chamados, e Barcelona, com cinco nomes. Além disso, Lopetegui convocou pela primeira vez o goleiro Kepa Arrizabalaga, do Athletic Bilbao. Ele ficará como opção para David de Gea e Pepe Reina.

A Espanha lidera o Grupo G das Eliminatórias Europeias com 13 pontos em cinco jogos, mesma campanha da segunda colocada Itália, que está em desvantagem nos critérios de desempate. Adversária dos espanhóis, a Macedônia ocupa a quinta posição da chave com três pontos, atrás de Israel e da Albânia. Na mesma rodada, a seleção italiana vai receberá Liechtenstein, lanterna da chave e que ainda não pontuou no torneio classificatório para o Mundial da Rússia.

Confira a lista de convocados da seleção espanhola:

Goleiros: David de Gea (Manchester United), Pepe Reina (Napoli), Kepa Arrizabalaga (Athletic Bilbao).

Defensores: Dani Carvajal (Real Madrid), Sergi Roberto (Barcelona), Gerard Pique (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Nacho Fernandez (Real Madrid), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Nacho Monreal (Arsenal), Jordi Alba (Barcelona).

Meio-campistas: Sergio Busquets (Barcelona), Asier Illarramendi (Real Sociedad), Jorge "Koke" Resurreccion (Atlético de Madrid), Thiago Alcantara (Bayern de Munique), Andres Iniesta (Barcelona), Francisco "Isco" Alarcon (Real Madrid), David Silva (Manchester City), Marco Asensio (Real Madrid).

Atacantes: Pedro Rodriguez (Chelsea), Gerard Deulofeu (Milan), Victor "Vitolo" Machin (Sevilla), Diego Costa (Chelsea), Alvaro Morata (Real Madrid) e Iago Aspas (Celta).