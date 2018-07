Com dificuldades em negociação, Santos pode desistir de Derlis González

Após fechar as contratações do costa-riquenho Bryan Ruiz e do uruguaio Carlos Sánchez, o Santos parecia ter tudo certo para acertar a chegada de outro jogador estrangeiro: Derlis González. Mas problemas envolvendo detalhes da negociação podem fazer o clube desistir da negociação.

Derlis González desembarcou no Brasil na última sexta-feira para ser submetido a exames médicos e assinar contrato com o Santos. O paraguaio chegaria do Dínamo de Kiev em uma negociação que envolvia o empréstimo do meia-atacante Vitor Bueno para o clube ucraniano, com dois anos de validade.

O problema para o acerto da chegada do paraguaio envolve o seu contrato salarial no Dínamo de Kiev, que poderia estourar o teto imposto pela diretoria do Santos, em função do pagamento de alguns bônus.

"Estamos em tratativas ainda, com algumas dificuldades para fechar. Até ontem (domingo) estava bem adiantado, hoje mais dificultoso. Surgem coisas, tem salário de Europa, premiação, bônus, uma série de coisas que não estão na nossa cultura. Não vamos cometer loucura, estamos alinhados na média do elenco, mas isso pode ser solucionado e pode voltar a evoluir nas próximas horas", afirmou o presidente José Carlos Peres.

Derlis González tem 24 anos e 1,72m. Revelado pelo Rúbio Ñu, passou por Benfica B, Guaraní do Paraguai e o suíço Basel antes de chegar ao Dínamo de Kiev. Pela seleção paraguaia, participou da edições de 2015 e 2016 da Copa América.

O atacante costuma atuar aberto pelas pontas, mas também pode desempenhar a função de centroavante, carente no elenco, e também como meia. Na última temporada, disputou 33 partidas pelo Dínamo de Kiev, com três gols marcados.